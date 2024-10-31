Вашингтон, 31 октября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. В случае гипотетического воздушного боя израильский истребитель F-35 производства США может одержать верх над Су-57 российского производства, если его приобретёт армия Ирана. Такое мнение 30 октября высказал обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сучиу.

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По его словам, на данный момент воздушное сражение между F-35 и Су-57 представляется маловероятным, так как такой факт будет началом третьей мировой войны. При этом полностью исключить возможность встречи этих истребителей пятого поколения нельзя, если, к примеру, Иран сможет купить российский самолёт, который в этом случае может столкнуться с израильскими F-35, добавил автор статьи.

По словам Сучиу, у иранской армии мало опытных лётчиков и из-за этого в случае гипотетического боя F-35 и Су-57 преимущество будет у американского самолёта.

«Мы не можем сразу отрицать, что у Тегерана, вероятно, есть несколько хороших пилотов, но у них нет опыта управления истребителями пятого поколения, тогда как у Израиля и США он есть», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, в январе обозреватели профильного американского журнала Military Watch Magazine (МWМ) признали, что Су-57 успешно показали себя в боях в зоне проведения спецоперации и не только в ударах с воздуха по наземным объектам. По словам авторов, российские истребители также успешно применялись для выведения из строя систем противовоздушной обороны Украины и участвовали в воздушных боях.

Журнал MWМ в октябре 2023 года отмечал, что российские Су-57 кратно превосходят зарубежные аналоги по огневой мощи и несут самое мощное вооружение в своём поколении. Одним из главных преимуществ Су-57 была названа возможность использовать ракету Р-37М, что даёт ему возможность поражать цели в воздухе на дистанции в два раза больше, чем его американским и китайским «коллегам».

Издание NI в январе 2021 года написало, что в случае классического воздушного боя американские F-22 и F-35 уступят российскому Су-57, для которого они будут лёгкой добычей. Как отметили эксперты, F-35 создавали не для завоевания господства в воздухе, а для действий против пассивного противника.