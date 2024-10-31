Москва, 31 октября, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Российские банки повышают ставки по вкладам до 21–23% годовых после повышения Банком России ключевой ставки. Соответствующая информация в четверг, 31 октября, была опубликована на сайтах финансовых организаций.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так, МТС-банк объявил, что для всех клиентов максимальная ставка составит 22,3% годовых, если депозит открывается на 181 день. Для сроков на четыре и пять месяцев и на год этот показатель составит 21,8%.

Альфа-банк поднял ставку до 22% для вкладов сроком на шесть месяцев. Для депозитов на четыре месяца, на год и три года она осталась на уровне 21%.

Сбербанк тем временем поднял максимальную ставку по вкладам до 22% только для премиальных клиентов. Остальные клиенты могут вложить деньги максимум под 21% годовых, при этом требуется выполнить ряд условий.

У Т-банка максимальная ставка в размере 21% годовых предусмотрена по вкладу на три месяца. Финансовая организация также заявляет, что при открытии вклада на два года ставка будет 19,78% годовых, но с учётом ежемесячной капитализации процентов доходность составит 24% в год.

Как передавало ИА Регнум, Центробанк России 25 октября повысил ключевую ставку с 18 до 21%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила нового повышения ставки в этом году. Она подчеркнула, что решение будет принято на основании данных об экономической ситуации.

31 октября Набиуллина заявила, что необходимо более резкое изменение ключевой ставки. Она отметила, что политика ЦБ уже способствовала существенному снижению розничного кредитования уже в июле–августе.