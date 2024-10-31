Бердянск, Запорожская область, 31 октября, 2024, 14:18 — ИА Регнум. На обломке использованного для атаки на Бердянск дрона-камикадзе обнаружили послание от Вооружённых сил Украины (ВСУ). Фотографию с этим посланием 31 октября опубликовал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА Регнум

«Бердянск — это Украина или руины!» — написано на обломке украинского беспилотника, фотография которого размещена в Telegram-канале главы региона.

Балицкий уточнил, что в результате террористической атаки получили повреждения инфраструктура порта, частное домовладение и цветочный магазин.

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 октября украинские формирования совершили террористическую атаку на порт Бердянска с использованием дронов-камикадзе. Противник также начал вброс ложных сообщений в соцсети с целью вызвать панику среди жителей города.

Позднее в Бердянске на фоне атаки беспилотников приостановили работу школы и детские сады. Горожан призвали оставаться дома, воздерживаться от поездок на автомобиле и находиться подальше от окон.

Балицкий 31 октября сообщил, что в результате атаки дронов украинских формирований на Бердянск получили ранения три человека. По его словам, всех их доставили в медучреждение с ранениями разной степени тяжести.

Позднее глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что целью массированной атаки на Бердянск был не только порт, но и административные здания, большая часть которых расположена в районах с плотной жилой застройкой. Он отметил, что киевский режим это не останавливает.