Шри-Джаяварденепура-Котте, 31 октября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Супружеская пара из России, которую задержали на Шри-Ланке за пребывание в стране без визы, будет депортирована в Россию 5 ноября. Об этом 31 октября сообщил посол РФ в республике Леван Джагарян.

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«По его [суда] решению наши граждане были помещены в СИЗО. Посольству удалось добиться их перевода в центр депортации в Коломбо. Оттуда они будут доставлены в международный аэропорт Матталы, из которого 5 ноября должны вылететь в Тюмень», — рассказал посол в беседе с ТАСС.

Джагарян подчеркнул, что посольство находится в постоянном контакте с задержанными и предпринимает усилия по обеспечению им достойных условий содержания.

Как передавало ИА Регнум, СМИ Шри-Ланки ранее сообщили о задержании 39-летнего мужчины и 32-летней женщины из России за пребывание в стране без визы. Задержанные были переданы полиции для проведения дальнейшего расследования.

Ранее в октябре суд на Шри-Ланке назначил двоим гражданам России, задержанным по обвинению в незаконном отлове редких ящериц, штраф в размере 370 тыс. долларов. Один из задержанных — несовершеннолетний. В посольстве РФ выразили недоумение размером штрафа и посоветовали родственникам задержанных оспорить наказание.