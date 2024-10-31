Москва, 31 октября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Советник председателя Центробанка РФ Ксения Юдаева 31 октября покидает Банк России в связи с решением продолжить работу за его пределами. Об этом сообщили в ЦБ РФ.

Валентин Антонов/ТАСС Ксения Юдаева

«Ксения Юдаева внесла неоценимый вклад в становление Банка России как современного института. Именно она помогла внедрить механизм таргетирования инфляции», — отметила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

По её словам, опыт и острота реакции Юдаевой помогли преодолеть череду кризисов. Сохранение финансовой стабильности во многом стало её заслугой.

Набиуллина отметила, что советник создала команду профессиональных исследователей по макроэкономике, финансам, банкам, климатической повестке, которая поможет Центробанку двигаться вперёд.

Как сообщало ИА Регнум, в июле прошлого года Центробанк РФ объявил о кадровых изменениях в работе заместителей председателя. Тогда Юдаева, занимавшая ранее должность первого зампредседателя ЦБ, стала советником Набиуллиной. При этом она оставит за собой должность члена совета директоров и комитета финансовой стабильности ЦБ.

Юдаева также отвечала за взаимодействие с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам.