Медведев возглавил рейтинг личных брендов Forbes среди спортсменов из РФ
Москва, 31 октября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Теннисист Даниил Медведев второй год подряд возглавил рейтинг персональных брендов среди российских спортсменов по версии Forbes. Подборку опубликовали на сайте издания 31 октября.
«Возможно, 2024 год для Даниила Медведева был не столь успешен в спортивном плане, как все последние. <…> Зато он был самым известным из 15 российских спортсменов, решивших выступить на Олимпийских играх в Париже», — указано в материале.
Второе место эксперты отдали хоккеисту Александру Овечкину. Отмечается, что спортсмен остаётся одним из самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вполне может обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов. На третей строчке расположился форвард «Акрона» Артём Дзюба, стремящийся побить голевой рекорд Александра Кержакова.
Также в десятку рейтинга вошли борец Ислам Махачев, фигуристка Александра Трусова, теннисисты Андрей Рублёв и Мирра Андреева, фигуристка Алёна Косторная, хоккеист Илья Ковальчук и футболист Игорь Акинфеев.
Всего подборка включает 31 спортсмена. Теннисистка Диана Шнайдер разделила 30-ю строчку с борцом Владимиром Минеевым.
Издание отметило, что в рейтинг были включены только действующие спортсмены, выступавшие в официальных соревнованиях в течение последних 12 месяцев и выступающие в видах спорта, признанных Министерством спорта РФ. Атлеты, выступавшие в составе национальных сборных других стран на международных соревнованиях, не учитывались.
Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября Медведев в составе сборной Европы стал победителем выставочного теннисного турнира Кубок Лэйвера — 2024 в Берлине. Европейская команда обыграла сборную мира со счётом 13:11. В ходе решающего матча испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над представителем США Тейлором Фрицем со счетом 6:2, 7:5.
В начале октября теннисист вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае, одолев в третьем раунде соперника из Италии Маттео Арнальди. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:4. Продолжительность игры составила 2 часа 44 минуты.