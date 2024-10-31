Москва, 31 октября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Теннисист Даниил Медведев второй год подряд возглавил рейтинг персональных брендов среди российских спортсменов по версии Forbes. Подборку опубликовали на сайте издания 31 октября.

Global Look Press/IMAGO/HMB Media/Antonio Borga

«Возможно, 2024 год для Даниила Медведева был не столь успешен в спортивном плане, как все последние. <…> Зато он был самым известным из 15 российских спортсменов, решивших выступить на Олимпийских играх в Париже», — указано в материале.

Второе место эксперты отдали хоккеисту Александру Овечкину. Отмечается, что спортсмен остаётся одним из самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вполне может обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов. На третей строчке расположился форвард «Акрона» Артём Дзюба, стремящийся побить голевой рекорд Александра Кержакова.

Также в десятку рейтинга вошли борец Ислам Махачев, фигуристка Александра Трусова, теннисисты Андрей Рублёв и Мирра Андреева, фигуристка Алёна Косторная, хоккеист Илья Ковальчук и футболист Игорь Акинфеев.

Всего подборка включает 31 спортсмена. Теннисистка Диана Шнайдер разделила 30-ю строчку с борцом Владимиром Минеевым.

Издание отметило, что в рейтинг были включены только действующие спортсмены, выступавшие в официальных соревнованиях в течение последних 12 месяцев и выступающие в видах спорта, признанных Министерством спорта РФ. Атлеты, выступавшие в составе национальных сборных других стран на международных соревнованиях, не учитывались.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября Медведев в составе сборной Европы стал победителем выставочного теннисного турнира Кубок Лэйвера — 2024 в Берлине. Европейская команда обыграла сборную мира со счётом 13:11. В ходе решающего матча испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над представителем США Тейлором Фрицем со счетом 6:2, 7:5.

В начале октября теннисист вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае, одолев в третьем раунде соперника из Италии Маттео Арнальди. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:4. Продолжительность игры составила 2 часа 44 минуты.