Уфа, 31 октября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. В Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) прошел «День «Роснефти». Университет — один из ключевых вузов-партнеров компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В УГНТУ состоялся день «Роснефти»

В мероприятиях приняли участие 34 дочерних общества «Роснефти», в том числе 10 предприятий «Башнефти» — крупнейшего актива «Роснефти» в регионе. Для студентов и выпускников вузов и колледжей провели ярмарку вакансий. На сегодня одни из самых востребованных рабочих профессий в отрасли — это оператор по добыче нефти и газа, лаборант химического анализа и оператор технологических установок.

Гости ярмарки также посетили лекцию «Гидроразрыв пласта — дисциплина на стыке наук» от специалистов «РН-ГРП» и мастер-класс «Карьерная прожарка», подготовленный сотрудниками «РН-Сервис». Лучшие студенты продемонстрировали полученные в вузе знания в викторине «Нефтепереработка и не только», победители получили от «Башнефть-Новойла» билеты в кино. А самые азартные сразились с представителями «Оренбургнефти» в новую игру «Нефтяная монополия».

«Роснефть» реализует в Башкирии несколько проектов, чтобы привлечь талантливую молодежь и сформировать кадровый резерв. Так, в этом году 49 школьников поступили в десятые «Роснефть-классы». Кроме того, в Уфе в пилотном режиме состоялся набор в «Роснефть-класс» 25 учеников девятых классов. Партнером акции выступил Уфимский топливно-энергетический колледж (УТЭК).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В УГНТУ состоялся день «Роснефти»

В УГНТУ и УТЭК действует шесть корпоративных групп «Башнефти» по разным направлениям подготовки, среди которых нефтегазовая геология и геофизика, техника переработки твердого топлива, нефти и газа, проектирование и эксплуатация оборудования нефтегазопереработки и другие. В профильных группах студенты совмещают работу на производстве с обучением по индивидуальному графику.

В партнерстве с предприятиями «Башнефти» в УГНТУ создали базовые кафедры компании: «Технологии нефтехимических процессов, «Сварка нефтегазовых сооружений», «Башнефть Переработка» и «Башнефть — экологический инжиниринг».

Кроме того, научный институт «РН-БашНИПИнефть» курирует семь кафедр УГНТУ. В этом году институт открыл в университете две новые базовые кафедры: «Бережливые технологии и инновации в нефтегазовом комплексе» и «Нефтегазопромысловое оборудование для эксплуатации и ремонта скважин».

Также в 2024 году на кафедре «Промысловые трубопроводные системы» УГНТУ для иностранных студентов открыта новая магистратура MPE Petroleum Engineering по направлению «Нефтегазовое дело». Специалисты «РН-БашНИПИнефть» обучают магистрантов проектированию, разработке и добыче на нефтяных и газовых месторождениях на суше и шельфе, работе в программных продуктах «Роснефти», знакомят с инновационными технологиями бурения скважин и т.д. Первыми студентами программы стали 10 абитуриентов из Египта, Нигерии и Камеруна.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В УГНТУ состоялся день «Роснефти»

«Уфаоргсинтез» ежегодно проводит в университете олимпиаду «Кубок Единого НПЗ по нефтепереработке» и олимпиаду по нефтехимии, химической технологии и автоматизации для студентов старших курсов. Победители и призеры, помимо грамот и подарков, получают дополнительные баллы, которые учитываются при поступлении в магистратуру УГНТУ, а также приглашаются на собеседования на предприятия «Башнефти» для возможного трудоустройства.