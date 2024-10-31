Москва, 31 октября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин 31 октября на встрече доложил президенту Владимиру Путину о ходе реализации нацпроектов в сфере строительства жилья, развития дорожной и городской инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Кремля.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Хуснуллин доложил о завершении формирования проекта «Инфраструктура для жизни», включающий проект «Жильё и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги».

Как отметил вице-премьер, за шесть лет эти нацпроекты показали свою эффективность, все показатели по жилью и по дорогам выполнены.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926399" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Рабочая встреча Владимира Путина с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным

«Осталось несколько месяцев, мы уже уверенно можем говорить, что проект выполнен», — заявил Хуснуллин.

Он добавил, что за время реализации нацпроекта произошёл рост строительной отрасли на 35%. По его прогнозу, до 2030 года удастся поддерживать темпы ввода жилья на уровне не менее 100 млн квадратных метров. Таким образом, к 2030 году пятый метр в стране будет новым, обеспеченность жильём будет составлять 33 метра на человека.

«Очень хорошо сработала ипотека по итогам прошедших лет, и могу сказать, например, что в этом году у нас количество новых проектов, несмотря ни на что, выше, чем в прошлом году, на 15%», — отметил Хуснуллин.

По данным, которые привёл вице-премьер, градостроительный потенциал в регионах составляет 500 млн квадратных метров.

Что касается модернизации коммунальной инфраструктуры, в ближайшие пять-шесть лет планируется остановить износ инфраструктуры и значительно её улучшить. Он отметил, что в ряде населённых пунктов существуют ограничения по энергетике и по коммунальной инфраструктуре. Эту задачу планируется решить.

Касаясь вопроса безопасности дорожного движения, Хуснуллин отметил, что количество ДТП из года в год стабильно снижаемся по количеству погибших и пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется с 2019 года по решению Путина. Курирующий этот нацпроект вице-премьер Хусниллин 20 октября, в День работников дорожного хозяйства, заявил, что за шесть лет реализации проекта в России в нормативное состояние удалось привести более 100 тыс. км дорог. Он отметил, что в дорожном хозяйстве трудятся 750 тыс. человек — работников 10 тыс. организаций.