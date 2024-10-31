Путин провёл встречу с вице-премьером Хуснуллиным
Хуснуллин доложил Путину о реализации нацпроектов в сфере жилья и дорог
Москва, 31 октября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин 31 октября на встрече доложил президенту Владимиру Путину о ходе реализации нацпроектов в сфере строительства жилья, развития дорожной и городской инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Кремля.
Хуснуллин доложил о завершении формирования проекта «Инфраструктура для жизни», включающий проект «Жильё и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги».
Как отметил вице-премьер, за шесть лет эти нацпроекты показали свою эффективность, все показатели по жилью и по дорогам выполнены.
«Осталось несколько месяцев, мы уже уверенно можем говорить, что проект выполнен», — заявил Хуснуллин.
Он добавил, что за время реализации нацпроекта произошёл рост строительной отрасли на 35%. По его прогнозу, до 2030 года удастся поддерживать темпы ввода жилья на уровне не менее 100 млн квадратных метров. Таким образом, к 2030 году пятый метр в стране будет новым, обеспеченность жильём будет составлять 33 метра на человека.
«Очень хорошо сработала ипотека по итогам прошедших лет, и могу сказать, например, что в этом году у нас количество новых проектов, несмотря ни на что, выше, чем в прошлом году, на 15%», — отметил Хуснуллин.
По данным, которые привёл вице-премьер, градостроительный потенциал в регионах составляет 500 млн квадратных метров.
Что касается модернизации коммунальной инфраструктуры, в ближайшие пять-шесть лет планируется остановить износ инфраструктуры и значительно её улучшить. Он отметил, что в ряде населённых пунктов существуют ограничения по энергетике и по коммунальной инфраструктуре. Эту задачу планируется решить.
Касаясь вопроса безопасности дорожного движения, Хуснуллин отметил, что количество ДТП из года в год стабильно снижаемся по количеству погибших и пострадавших.
Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется с 2019 года по решению Путина. Курирующий этот нацпроект вице-премьер Хусниллин 20 октября, в День работников дорожного хозяйства, заявил, что за шесть лет реализации проекта в России в нормативное состояние удалось привести более 100 тыс. км дорог. Он отметил, что в дорожном хозяйстве трудятся 750 тыс. человек — работников 10 тыс. организаций.