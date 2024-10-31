Тюмень, 31 октября, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Тюменский журналист и фотограф Михаил Калянов скончался в возрасте 44 лет, сообщила 31 октября директор медиахолдинга «Тюменская область сегодня» Илона Гимпелевич.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Нас покинул коллега, товарищ, друг. Накануне обсуждали планы — серию портретов. Говорили, что именно он сможет их сделать. Про суть. Пронзительно. В обход всех масок, образов и ролей. Идеей Михаил загорелся. И — не успел», — сообщила Гимпелевич.

Она отметила, что Кальянов был уникальным фотографом, журналистом и человеком, профессионалом и настоящим другом.

Коллектив медиахолдинга выразил соболезнования родным, близким и друзьям Михаила.

Михаил Калянов родился 13 февраля 1980 года в Тюмени. В 2002 году окончил юрфак Тюменского государственного института мировой экономики, управления и права.

Общий стаж его работы в СМИ составил 26 лет. Первым его рабочим местом стал молодёжный журнал «Дождь», где он начал трудиться в 2001 году. Затем перешёл на работу в редакцию «АиФ в Западной Сибири». Также Кальянов работал корреспондентом в «Аргументах в УрФО».

Затем Кальянов стал собственным корреспондентом Ura.ru. Как сообщило издание, в начале СВО журналист выезжал на территорию новых регионов России.

В холдинге «Тюменская область сегодня» Михаил Калянов работал с 2023 года.