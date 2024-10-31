Москва, 31 октября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Китай — мировая фабрика по производству целого ряда чипов, аккумуляторов и других видов электроники, без которых беспилотные летательные аппараты не смогут выполнять свои функции, заявил военный эксперт и историк Юрий Кнутов в разговоре с ИА Регнум. Ограничения на поставки, которые ввёл Пекин в отношении США, приведут к тому, что производство в штатах будет остановлено, считает эксперт.

Иван Шилов ИА Регнум

В четверг, 31 октября, газета Financial Times сообщила, что производитель беспилотных летательных аппаратов из США Skydio, поставляющий дроны на Украину, столкнулся с нехваткой важнейших компонентов из КНР из-за санкций Пекина. Ограничения были введены за поставки вооружений острову Тайвань.

«На сегодняшний день Китай — мировая фабрика по производству целого ряда чипов, аккумуляторов и других видов электроники. Без этой аппаратуры беспилотные летательные аппараты не смогут выполнять свои функции. И то, что Китай ограничивает подобного рода поставки, приведёт к тому, что производство будет остановлено в США, да и в европейских странах. Если пойдут по такому же пути. При этом найти альтернативных поставщиков очень сложно на сегодняшний день, тем более продукцию определённого стандарта и определённого качества произвести мало кто может. Американцы строят завод вместе с Тайванем в Калифорнии. Это будет завод по производству чипов 2-нанометра, но появится не раньше, чем через два года», — объяснил эксперт.

По словам Кнутова, ситуация в любом случае приведёт к тому, что, что поставки беспилотных летательных аппаратов будут сокращены, как на Украину, так и в Израиль. Но Израиль, по словам военного историка, пострадает меньше, потому что является приоритетной страной во внешнеполитических отношениях с США. Вашингтон постарается удовлетворить основную массу потребностей Тель-Авива, а Киев окажется в не очень хорошем положении, здесь нет никаких сомнений, подчеркнул эксперт.

В настоящий момент имеется две горячие точки в мире, это Украина и Ближний Восток, но при этом есть опасность возобновления конфликта на границе двух Корей, а также на острове Тайвань. Всё это, по словам эксперта, может стать поводом для удержания американцами современного оружия на собственных складах.

«Исходя из того, что могут идти одновременно четыре конфликта, и США и другие страны НАТО создают свои запасы оружия. И поэтому, даже если у них будет достаточное количество тех же беспилотников, чтобы направить на Украину, они этого не сделают. Потому что эти дроны и другие средства современного оружия нужны самим странам Запада на случай начала ещё двух конфликтов. Либо для увеличения масштабов ближневосточного конфликта», — уточнил Кнутов.

Как сообщили в том же материале Financial Times, китайские власти ввели 11 октября санкции против ряда американской компании, а также в китайский санкционный список попали 10 граждан США. Движимое и недвижимое имущество перечисленных компаний и лиц в Китае будет заморожено, а предприятия и граждане КНР не имеют права сотрудничать с ними и заключать сделки. Все 10 человек, подвергшихся санкциям, лишаются права на получение визы в Китай, включая специальные административные районы Гонконг и Макао.

«Это ответные действия Китая на аналогичные действия Соединённых Штатов, которые давно ведут войну с Поднебесной, причём войну нечистоплотную, и делают всё для того, чтобы ограничить экспорт китайских товаров на американский рынок. А сейчас эта война переходит в следующую стадию, когда американцы начинают вводить в отношении Китая санкции, по своему характеру схожие с теми, которые американцы ввели против России. Китайцы это видят, и поэтому сразу же жёстко отвечают на американские действия. Учитывая, что американцы имеют на территории Китая значительные инвестиции, то ответные действия Китая очень болезненны для Вашингтона и американского бизнеса», — подытожил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что 12 июля Китай ввёл санкции против компаний США, продающих вооружение Тайваню. МИД КНР обвинил шесть американских компаний в продаже оружия Тайваню. Это нарушает принцип «единого Китая» и трёх совместных китайско-американских коммюнике, подчеркнуло министерство.

До этого, 11 апреля, официальный Пекин вводил похожие контрмеры в отношение других американских компаний. Санкции коснулись General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems, также за продажу оружия Тайваню.