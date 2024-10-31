Минск, 31 октября, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто начал своё выступление на конференции по евразийской безопасности, стартовавшей 31 октября в Минске, на русском языке.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«Добрый день, уважаемые министры, дорогие коллеги, дамы и господа. Прежде всего я хотел бы поблагодарить за приглашение, это большая честь для меня — снова быть в Минске, на этой конференции, второй раз уже», — начал свою речь министр, говоря по-русски с акцентом, но без зачитывания.

Сийярто завершил вступление словами благодарности за возможность представить позицию Венгрии о глобальной безопасности, после чего продолжил речь по-английски.

Вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности начала свою работу 31 октября.

Ранее Петер Сийярто заявлял, что западные антироссийские санкции и предоставление Украине большого количества военной помощи провалились. По словам главы МИД, ограничения не работают, а военная помощь Киеву не идёт ему на пользу.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани предложил создать в Евразии новую систему равной и неделимой безопасности. Он пояснил, что такая система позволит общими усилиями надёжно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств континента.