Казань, 31 октября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. С 1 января 2025 года в Казани будут взимать туристический налог, размер которого составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба мэрии города.

Руслан Шамуков/ТАСС

«По предварительным расчетам, новый сбор позволит привлечь в первый год более 150 млн дополнительных средств в бюджет Казани. Деньги направят на улучшение инфраструктуры, общественных пространств, продвижение туристического бренда столицы Республики Татарстан», — сказано в публикации.

Отдельно в мэрии отметили, что все федеральные льготы для отдельных категорий лиц будут действовать, а несовершеннолетних планируется освободить от налога. Сумма налога заранее будет включена для туриста в стоимость номера.

Как передавало ИА Регнум, в июле президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий местным властям в России с 2025 года вводить туристический налог. Налог будет внедрён путём преобразования курортного сбора. Планируется, что ставка будет расти постепенно — с 1% от стоимости проживания в 2025 году, прибавляя ежегодно по одному процентному пункту до 2029 года (далее — не выше 5%).

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что введение туристического налога позволит повысить качество туристических объектов. По словам представителя Кремля, новый налог не приведёт к существенному подорожанию туристических услуг.