Москва, 31 октября, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Треш-блогер Фрося (Дарья Умнова) объяснила свой плевок в лицо певице Mia Boyka местью за высмеянную артисткой девочку-квадробера на концерте в Надыме.

Telegrфь-канал блоггера Фроси Треш-блогер Фрося (Дарья Умнова)

Инцидент с плевком произошёл во время съемок YouTube-шоу «50 хейтеров». Умнова в костюме квадробера заявила, что хотела бы передать певице подарок от подруги. После вручения Mia Boyka маски кота блогер плюнула ей в лицо, пожелав гореть в аду, и была выгнана из студии.

«Это была карма за унижение ребёнка. О своем поступке не жалею», — процитировала Умнову «Газета.Ru».

По её словам, певице стоило не ходить по различным шоу после случившегося, а публично извиниться. Ситуация привела к тому, что осуждающие заявления звучат как в адрес певицы, так и в адрес матери с девочкой.

Ранее, в сентябре, на концерте Mia Boyka раскритиковала внешний вид восьмилетней девочки, которая нарядилась в квадробера. Певица высказала мнение, что это не самое здоровое и хорошее увлечение.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что квадробинг является деструктивным явлением, которое вызвано отсутствием необходимого ребёнку внимания. Захарова уточнила, что самым действенным способом борьбы с квадробингом будет проявление безграничной любви и повышенного внимания к своим детям.

Дети-квадроберы не всегда ограничиваются просто подражанием животным и бегом на четырёх конечностях вдали от людей. В конце августа подросток-квадробер в вагоне екатеринбургского метро начал изображать кошку и напугал пассажиров. Он тёрся головой о чужие ноги и издавал животные звуки. В начале октября в Омске на видео сняли необычную прогулку. Мать вела дочь-квадробера на поводке. При этом настоящий питомец семьи бегал вокруг без привязи.

Медики назвали новый тренд опасным для здоровья. Ребёнок может отравиться кормом для животных или получить травму, имитируя их движения, пояснила 15 июня врач-гастроэнтеролог Российской детской клинической больницы Минздрава России Стелла Хамхоева. Большую часть кормов для животных производят из не перевариваемой человеческим организмом пищи, а также его твёрдые гранулы могут попасть в дыхательное пути и стать причиной удушья.

Медицинский психолог отделения медицинской реабилитации РДКБ Дарья Михайлова посоветовала родителям поговорить с ребёнком, чтобы узнать, что с ним происходит и почему он увлёкся квадробингом, постаравшись ему объяснить и предложить другие способы привлечения внимания, которые будут более приемлемыми в социальном смысле и не нанесут ущерба здоровью.