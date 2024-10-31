Плесецк, Архангельская область, 31 октября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» вывела на орбиту военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк, сообщили 31 октября в Минобороны России.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчётную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова», — сообщили в Минобороны.

Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Как отмечает Минобороны, бортовые системы аппарата функционируют в штатном режиме.

Ведомство также отметило, что за пуском спутника наблюдали воспитанники Краснодарского президентского кадетского училища, Ставропольского президентского кадетского училища, Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса и Северо-Кавказского суворовского военного училища, приглашённые на космодром на экскурсию.

Как сообщало ИА Регнум, ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Плесецк в 10:51 мск. Запуск осуществил боевой расчёт космических войск Воздушно-космических сил России.

Предназначенная для запусков различных космических аппаратов, включая спутники военного назначения, ракета «Союз-2.1а» характеризуется повышенной точностью выведения и увеличенной массой полезных грузов на низких орбитах за счёт усовершенствования системы управления и двигательных установок I и II ступеней.

В августе «Союз-2.1а», стартовавшая с Байконура, вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-28». Он доставил 2621 кг груза на Международную космическую станцию.