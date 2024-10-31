Москва, 31 октября, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Ключевая ставка Банка России сохраняет эффективность в качестве инструмента, однако в существующих условиях не исключены её более сильные изменения для достижения результата. Об этом 31 октября заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Государственной думе.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

«Теперь я перейду к эффективности ключевой ставки: она действенна, как и раньше, механика её воздействия на инфляцию не изменилась, но её эффекты размыты влиянием других факторов, что в итоге требует более сильного изменения ключевой ставки для того, чтобы достичь требуемого результата», — сказала она.

Набиуллина отметила, что розничное кредитование уже в июле–августе существенно замедлилось и его темпы стали более сбалансированными, на что повлияли денежно-кредитная политика ЦБ РФ и планомерное ужесточение регулятором мер против закредитованности граждан в потребительском кредитовании, а также отмена безадресной льготной ипотеки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 октября Набиуллина заявила, что Банк России вынужденно перешёл к жёсткой денежно-кредитной политике (ДКП), повысив ключевую ставку до 21%. По её словам, это стало новой ситуацией для российской экономики.

Глава ЦБ также отметила, что жёсткая денежно-кредитная политика регулятора — это не прихоть, а неизбежная реакция на сложившуюся ситуацию в экономике. Период такой жёсткой политики в будущем окупится, добавила она.

Регулятор 25 октября объявил о повышении ключевой ставки до 21%. Позднее Набиуллина рассказала, что Банк России может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и намерен принимать решения, исходя из поступающих данных об экономической ситуации в стране.