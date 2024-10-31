Минск, 31 октября, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Так называемый «план победы» главы киевского режима Владимира Зеленского является не менее шизофреническим, чем его же «формула мира». Об этом 31 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Он напомнил, что недавно на Украине запретили каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), что противоречит Уставу ООН, который требует уважать права человека независимо от расы, пола, языка и религии.

«Но на это грубейшее нарушение устава русофобским, расистским режимом в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал тупую, «формулу мира» Зеленского, который взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический «план победы», — сказал Лавров.

Министр отметил, что ни формула, ни план, ни фантазии о членстве Украины в НАТО и Евросоюзе не приближают мир в Европе.

Лавров подчеркнул, что стабильность в этой части Евразийского континента будет достигнута только при условии обеспечения долгосрочных и надёжных гарантий в сфере безопасности.

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