Москва, 31 октября, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла сообщения об ухудшении состояния её здоровья. Об этом 31 октября сообщило издание Sport24.

Софья Сандурская/ТАСС Татьяна Тарасова

«Не понимаю, откуда берётся подобная информация. Со мной и моим здоровьем всё хорошо. Я отлично себя чувствую!» — сообщила она.

В настоящее время Тарасова находится у себя дома. Тренер также поблагодарила тех, кто переживал за неё.

Как передавало ИА Регнум, Telegram-канал Mash 31 октября сообщил, что у Тарасовой резко ухудшилось состояние здоровья из-за прогрессирующей хронической язвы желудка. Якобы тренер за последний месяц дважды вызывала скорую помощь и жаловалась на проблемы с дыханием. При этом она отказалась от госпитализации.

В июне 2023 года были сообщения, что Тарасовой в течение двух недель шесть раз вызывали скорую помощь. Хореограф и продюсер Илья Авербух назвал эту информацию о плохом самочувствии тренера слухами и заявил, что с ней всё хорошо.