Москва, 31 октября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Командир штурмового подразделения Вооружённых сил России с позывным Калаш заявил, что пошёл на специальную военную операцию из-за необходимости отвечать за свои слова.

Telegram-канал «Герои спецоперации Z». Кадр из видео Командир штурмового подразделения ВС России с позывным Калаш

По словам военного, во время службы в армии он давал присягу России и потому, получив повестку в период проведения частичной мобилизации, не пытался каким-либо образом от этого увильнуть.

«Я давал присягу Родине и народу, а за слова надо отвечать», — процитировал его словам Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

Отмечается, что военному из Красноярского края было непросто принять такое решение, так как дома у него остались жена и трое детей.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября 72-летний житель подмосковного Серпухова Вячеслав Шевяков принял решение отправиться в зону СВО добровольцем. Мужчина является ветераном боевых действий, он ушёл с военной службы в звании полковника Военно-воздушных сил.

Ранее, 19 сентября, стало известно, что внук героя Великой Отечественной войны Николая Пташкина отправился в зону спецоперации, когда узнал, что украинские боевики украли документы и медали его деда-ветерана. Об этом стало известно из опубликованного российскими военными видео из освобождённого села Снагость, на котором запечатлено, как в сумке у ликвидированного бойца ВСУ были обнаружены украденные медали и документы.