Люксембург, 31 октября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Словакия в августе стала главным покупателем товаров из России среди всех стран Европейского союза. Об этом стало известно в четверг, 31 октября, из данных, содержащихся в отчётах Евростата.

Wilfried Wirth/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press Братислава

Согласно информации статистической службы, в августе Словакия нарастила закупки российской продукции в 2,1 раза — до 320,9 млн евро. Так, государство стало главной страной — импортёром в ЕС. Следом за Словакией идут Италия и Венгрия.

«В целом же главным торговым партнером России в Евросоюзе остается Германия, хотя торговля с ней за август сократилась на 17% — до 696,3 млн евро», — цитирует «РИА Новости» отчёт Евростата.

Как передавало ИА Регнум, западные страны, которые являются недружественными для России, закупили у неё за первые шесть месяцев 2024 года титан на $264,9 млн, что составило 11,4% от общего импорта российских производителей. Так, российская корпорация «ВСМПО-Ависма» обеспечивает титаном, даже находясь под санкциями, около 25% всего мирового рынка, поставляя металл в том числе для самолётов Airbus и Boeing. До введения Западом ограничений РФ поставляла металл для половины мировой авиационной промышленности.

Из опубликованных в сентябре данных Евростата следует, что в июле страны Евросоюза значительно увеличили объёмы импортируемого из России трубопроводного газа. Этот показатель в середине лета достиг максимума с конца зимы прошлого года и составил 665,4 млн евро. Главным покупателем стала Италия, увеличив закупки в пять раз по сравнению с июлем предыдущего года ― до 214 млн евро.