Москва, 31 октября, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Сумма иска в размере 2 ундециллиона (10 в степени 36) рублей от российских телеканалов к корпорации Google из-за блокировки их аккаунтов на видеохостинге YouTube является символичной и должна привлечь внимание компании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

«Скорее она (сумма иска. — Прим. ред.) исполнена символизма. Эти требования демонстрируют суть претензий наших каналов к Google. Google не должна ограничивать деятельность наших вещателей у себя», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что иск должен стать для руководства корпорации поводом обратить внимание на проблему и исправить ситуацию. Он назвал такой вариант наилучшим для компании.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября стало известно, что российский суд признал законным требование 17 российских телеканалов к Google на 2 ундециллиона рублей. Если это решение не будет выполнено в течение девяти месяцев, сумма будет увеличиваться на 100 тыс. рублей каждую неделю.

В мае 2022 года суд в Москве зарегистрировал иск телеканала RT и наложил арест на имущество ООО «Гугл» на общую сумму 500 млн рублей. 4 октября 2024 года суд обязал компанию разблокировать 27 YouTube-ресурсов канала.