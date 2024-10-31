Рига, 31 октября, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Рижские власти снесли памятник русскому полководцу, герою войны 1812 года Михаилу Барклаю де Толли. Об этом сообщил мэр города Вилнис Кирсис на своей странице в соцсети X (ранее «Twitter»).

Victor Lisitsin/Russian Look Памятник Михаилу Барклаю де Толли в Риге

«Площадь в Эспланаде свободна от символа русского империализма», — написал он.

Демонтаж прошёл ночью. Никаких голосований для населения по этому вопросу не проводилось.

16 октября, по данным «Интерфакса», Рижская дума большинством голосов одобрила перенос памятника из сквера в центре города. Против выступили депутаты партий «Согласие», Русского союза Латвии и представительница фракции «Честь служить Риге» Наталия Абола. В «Русском союзе» заявили, что снос статуи является проявлением русофобии и не поможет улучшить городскую среду Риги. Сторонники демонтажа сослались на то, что Россия якобы использует памятники для усиления своего влияния. Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс назвал монумент знаком прославления Российской империи и восхваления русификации.

Памятник Барклаю де Толли был открыт в Риге в 1913 году в рамках празднования столетия победы над Наполеоном. Предок полководца Питер Барклай де Толли в середине XVII века переселился в Ригу из Шотландии. Бургомистром Риги был дед военачальника Вильгельм.

Как передавало ИА Регнум 29 октября, горсовет Киева одобрил снос памятников писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке. Депутат горсовета Людмила Ковалевская заявила, что данные мероприятия проходят в рамках декоммунизации.

3 мая латвийская полиция арестовала мужчину, несколько раз возлагавшего цветы на место уничтоженного памятника советским воинам-освободителям «Алёша» в городе Резекне. Задержанного обвинили в якобы имевшем место оправдании военных преступлений, геноцида, преступлений против человечности и мира. В 2022 году жители Резекне обращались в ООН с просьбой отменить решение властей о сносе памятника красноармейцам. Международный комитет по правам человека ООН прислал письмо, в котором рекомендовал прервать демонтаж монумента. Тем не менее памятник снесли в ноябре 2023 года.

С июля 2023 года полиция Латвии начала уведомлять граждан о штрафах за поздравление с Днём Победы 9 Мая в социальных сетях. Русский союз Латвии призывал пострадавших обжаловать их. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такие действия диктатурой либерализма с нацистскими корнями.