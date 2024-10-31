Москва, 31 октября, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Российские федерации синхронного плавания, прыжков в воду, водного поло и плавания объединились в одну организацию. Соответствующее решение 31 октября было принято на отчётно-выборной конференции.

Донат Сорокин/ТАСС

Таким образом, Всероссийская федерация плавания, Российская федерация прыжков в воду, Федерация водного поло России, Федерация синхронного плавания России приняты в члены Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Как сообщало ИА Регнум, единственным кандидатом на пост президента новой федерации стал глава Наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания России Дмитрий Мазепин. Министр спорта России Михаил Дегтярёв поддержал его кандидатуру и выразил уверенность, что федерация под его руководством добьётся новых успехов.

В сентябре руководящие органы российских федераций гимнастики приняли решение об объединении в единую организацию. В России насчитывается пять гимнастических федераций: Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР), Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ), Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России и Всероссийская федерация спортивной аэробики.

Пост президента объединённой федерации занял генеральный директор «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозёров.