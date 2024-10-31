Москва, 31 октября, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Артисты Москонцерта провели более 870 выступлений в приграничных регионах, на новых территориях и в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

mos.ru Артисты Москонцерта оказывают поддержку жителям новых регионов

«В воинских частях, в блиндажах, в госпиталях по всей линии фронта артисты воодушевляют бойцов песнями и музыкой, привозят весточки от родных, раздают гуманитарную помощь», — написал мэр.

Собянин добавил, что в новых регионах России для юных зрителей проводят театрализованные представления, где детям дарят подарки. Для молодёжи артисты проводят культурно-просветительские мероприятия, в том числе рассказывают о разнообразных возможностях развития, которые предоставляет Москва.

Кроме того, артисты посещают Курскую и Белгородскую области, куда они привозят гуманитарную помощь. Там для детей проводят мастер-классы по актёрскому мастерству, для взрослых — полноценные концерты.