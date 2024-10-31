Санкт-Петербург, 31 октября, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Уехавший в Испанию вокалист и лидер музыкальной группы «Сплин» Александр Васильев продал загородный дом в Санкт-Петербурге. Об этом 31 октября сообщил Telegram-канал SHOT.

Александр Рюмин/ТАСС Лидер группы «Сплин» Александр Васильев

«Участок на площади 1200 «квадратов», на котором стоит дом площадью 395 «квадратов», был продан на прошлой неделе. Кадастровая стоимость таунхауса и земли оценивается примерно в 39 млн рублей», — сказано в публикации.

По информации канала, у музыканта в Петербурге осталось ещё две квартиры.

Как передавало ИА Регнум, в конце сентября в СМИ появилась информация о том, что певица и актриса Кристина Орбакайте захотела продать две квартиры в Москве общей стоимостью 400 млн рублей. Сообщалось, что в то же время попытки продать дачу её матери Аллы Пугачёвой в деревне Бережки Солнечногорского районе на реке Истре уже два года остаются безуспешными, несмотря на снижение цены более чем на 60 млн рублей.

Ранее Орбакайте заявила, что больше не будет выступать в России. Свой последний концерт она дала в марте этого года в Санкт-Петербурге. Алла Пугачёва заявляла у себя в соцсетях, что нормальные люди «не собираются» возвращаться в Россию.

В марте 2024 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что россиян, уехавших из страны и разделивших вражеские взгляды, дома не ждут. Вместе с тем ранее он подчёркивал, что граждане РФ, покинувшие страну после начала спецоперации на Украине, имеют полное право вернуться на Родину, даже если они родственники иностранных агентов. Все добропорядочные россияне могут спокойно возвращаться в страну, отметил он.