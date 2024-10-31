Дубай, ОАЭ, 31 октября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Крупнейший глобальный бизнес-форум «Мегакампус саммит» пройдет 2 и 3 декабря в многофункциональном комплексе Coca-Cola Arena в Дубае. Мероприятие состоится под слоганом «Всё только начинается!». Организатор форума, кандидат экономических наук, основатель образовательной платформы MegaCampus Григорий Аветов рассказал ИА Регнум о саммите и возможностях, которые он открывает для участников.

Фото из личного архива Григорий Аветов

Россияне стали организаторами самого масштабного бизнес-саммита. Как это удалось сделать в условиях геополитической напряжённости?

Последние десять лет мы организовываем крупнейшие международные образовательные и предпринимательские форумы. По нашему призванию было нанесено несколько ударов — пандемия COVID и международная геополитическая напряженность. Мы на несколько лет прекратили нашу деятельность, в том числе просветительскую деятельность по популяризации лекций. Сейчас мы возвращаемся, потому что мы видим огромную потребность в том, чтобы думать и обсуждать не только политику.

Мы видим, что люди хотят заниматься саморазвитием, повышать своё качество жизни, делать свое окружение лучше. Мы верим в то, о чем говорил Ганди, а именно, что изменить что-то можно, только начав с себя.

Какие возможности для российского бизнеса открывает организация саммита?

Для российских предпринимателей это — уникальная возможность в текущих очень непростых условиях встретиться и выстроить взаимодействие с зарубежными коллегами малого, среднего и крупного бизнеса на международном саммите. Уже сейчас мы видим, что к нам присоединяются участники из 30 стран мира.

Среди спикеров саммита не только бизнесмены, но и видеоблогеры и спортсмены. Чем обусловлен подбор спикеров? Как он связан его ключевой идеей?

Наша ключевая идея связана и со способом обучения. Мы считаем, что наиболее эффективный способ обучения — это интегральное развитие. Это значит, что предприниматель должен развиваться не только в области табличек, бюджетов и маркетинга и продаж, но и в области искусства, истории, психологии, биохакинга.

Самые известные бизнес-лидеры современности — интегрально очень развитые личности. Более того, исторически представители научных и спортивных элит — это тоже интегрально развитыми людьми. Это подтверждает, что для достижения больших успехов требуется достаточно широкий взгляд, helicopter view.

Каждое выступление на саммите заточено под бизнес. Например, Люк Бессон выступает с темой того, как с помощью визуала вызывать эмоции. Все предприниматели так или иначе работают с визуальными решениями — это касается и дизайна, и нарративов, и брендинга, и ведения социальных сетей. Хабиб Нурмагомедов расскажет о чемпионском графике. Для предпринимателя важно всегда быть энергичным, и чемпионская школа может его этому научить.

Ожидаются ли сюрпризы для гостей в программе?

Безусловно, программа будет дополняться и мы перевыполним взятые на себя обязательства. Как минимум три слота будет занято контентными единицами.

Темы саммита затрагивают не только бизнес, но и психологию, в частности, проработку детских травм. Какова её роль в человекоцентричном подходе?

Мы не считаем честным тренд, что «необходимо прорабатывать папу и маму, и ты будешь очень успешен». Элемент психологии, рефлексии и психотерапии играют важную роль, но не ключевую в бизнесе. Можно быть счастливым проработанный человеком, но это совсем не означает, что это принесет много денег. Однако в этом кроется большое количество инструментов и ресурсов, чтобы сделать новый скачок в предпринимательской карьере.

Планируется ли организация аналогичных мероприятий в России?

Мы начали с того, что делали эти события в Москве, потом в Петербурге, и конечно, хотели бы продолжать проводить подобного рода события в России.