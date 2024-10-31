Москва, 31 октября, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Сбербанк повысил максимальные ставки по сберегательным вкладам до 21% годовых при сроке размещения средств на семь месяцев. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба финансовой организации.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Россияне смогут больше заработать, открыв вклады линеек «Лучший %» и «СберВклад» под максимальные 21% годовых <…> Выгоднее всего открывать вклады сроком на 7 месяцев. Если сделать это прямо сейчас, к началу лета и сезона отпусков можно получить очень хороший доход», — сказано в сообщении.

Также в банке отметили, что клиенты с премиальным статусом смогут заработать на вкладах ещё больше. Для них максимальная ставка по депозитам составила от 21,5%, до 22%.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21%. Глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина допустила новое повышение ставки до конца 2024 года.

28 октября банк ВТБ повысил максимальную ставку по депозитам до 22% годовых. При открытии же клиентом депозита с программой долгосрочных сбережений (ПДС) его ставка составит до 28%.

Экономический эксперт Игорь Балынин рекомендовал тем, кто хочет открыть банковские вклады на фоне роста ключевой ставки, держать деньги на разных вкладах. Он считает, что лучше держать вклады с различными сроками, чтобы была возможность для манёвра, если ставка будет снижаться.