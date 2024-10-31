Москва, 31 октября, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Актёр и музыкант Александр Ильин, известный по сериалу «Интерны», опроверг сообщения о том, что ему провели операцию по удалению аппендикса. Видеоролик с заявлением он 31 октября разместил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сергей Виноградов/ТАСС Актер Александр Ильин

«Поступила информация от моих родных, что интернет пестрит новостями, что мне сделали операцию, что она прошла успешно и состояние мое стабилизировалось. Никакой операции мне не делали, никакого аппендицита мне не вырезали», — отметил артист.

На видео он находится за рулём автомобиля и хлопает себя по животу.

Ранее, 30 октября появилась информация, что 40-летний артист был госпитализирован с аппендицитом, его экстренно прооперировали. В тот же день в Институте Склифосовского заявили, что Ильин «лежал в диагностике», врачи оценивали его состояние как удовлетворительное.

Александр Ильин — актёр театра и кино, вокалист и автор текстов песен панк-группы «План Ломоносова». Популярность получил благодаря роли Семёна Лобанова в телесериале «Интерны».