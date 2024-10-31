Улан-Удэ, 31 октября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Участвующий в СВО житель Бурятии приехал домой, чтобы восстановиться после ранения, и был обворован собственной соседкой. Женщина воспользовалась его доверием и перевела с карты военнослужащего 938 000 рублей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

29 октября в отдел полиции Кижингинского района Бурятии обратился 39-летний военнослужащий Сергей К. (имя изменено). Мужчина проходит службу в зоне СВО. Пару месяцев назад Сергей получил ранение в бою и в конце августа приехал восстанавливаться в родной поселок. В конце октября, когда его здоровье улучшилось, мужчина решил устроить застолье и пригласил к себе домой друзей и знакомых. Среди приглашенных была соседка мужчины 43-летняя Ирина В. (имя изменено).

«В ходе застолья заявитель попросил знакомую сходить в ближайший магазин и дал ей свою банковскую карту. Женщина согласилась помочь и выполнила просьбу раненого военнослужащего. Вернувшись обратно с покупками, она вернула карточку и отдала чек из магазина. Они продолжили застолье, а на следующее утро мужчине пришло смс-сообщение о списании с его счета 938 000 рублей», — рассказал ИА Регнум источник.

В информации к переводу значилось, что деньги были переведены на счет Марии В. — дочери соседки Ирины. Мужчина понял, что стал жертвой преступления, и обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» в крупном размере. Известно, что ранее Ирина уже была судима по аналогичной статье, а также по статьям о мошенничестве, грабеже и растрате.

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