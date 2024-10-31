Екатеринбург, 31 октября, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Екатеринбурге участников преступной группы, похитивших в июле двух подростков с целью получения выкупа. Об этом в четверг, 31 октября, рассказали в пресс-службе управления ФСБ по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным правоохранительных органов, в июле этого года преступники похитили двух несовершеннолетних, удерживали их и, угрожая расправой, требовали от их родных выплатить по 300 тыс. рублей за каждого ребенка.

«Я напал на двух детей, которых попытался обвинить в незаконном обороте наркотических средств. Задержали дома, занимался вымогательством, забрал у них два телефона. В последующем получил на свою банковскую карту 30 тыс. рублей», — приводит слова одного из задержанных ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по пп. «д», «ж», «з», ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение двух и более лиц, в том числе в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений»), ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Следствие изучает факты, которые могут указывать на участие задержанных в преступном сообществе.

Как передавало ИА Регнум 4 октября, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о похищениях пенсионеров в Краснодарском крае, Дагестане и Адыгее. Людей якобы использовали в качестве рабочей силы на стройках и в сельском хозяйстве. Глава ведомства ожидает результатов проведенных проверок.