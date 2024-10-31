Москва, 31 октября, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с военным спутником успешно стартовала с космодрома Плесецк. Об этом 31 октября сообщило Министерство обороны России.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«В четверг, 31 сентября, в 10 часов 51 минуту (мск) с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчётом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлён пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что ракета выведет в космос космический аппарат в интересах Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября первый заместитель гендиректора ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Равиль Ахметов рассказал, что с российских космодромов до конца года планируется осуществить пять пусков ракет-носителей «Союз». По его словам, пуски будут произведены с космодромов Плесецк, Байконур и Восточный.

В конце сентября на Землю после годовой миссии на МКС вернулся экипаж корабля «Союз МС-25». Спускаемый аппарат приземлился на территории Казахстана, в нём находились россияне Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон.

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