Москва, 31 октября, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Состояние здоровья заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой ухудшилось из-за прогрессирующей хронической язвы желудка, сообщил 31 октября Telegram-канал Mash.

Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС Татьяна Тарасова

Она за последний месяц два раза вызывала скорую помощь. Тарасова жаловалась на нехватку воздуха и проблемы с дыханием. По данным канала, медики стабилизировали её состояние и рекомендовали строгую диету. Тренер отказалась ложиться в больницу.

Отмечается, что бывший муж Тарасовой пианист Владимир Крайнев также был болен хронической язвой желудка. Спортсменка сопровождала его на гастролях. Крайнев скончался от аневризмы лёгочной артерии в 2011 году.

По данным источника ТАСС, Тарасова обращалась к врачам из-за язвы желудка, однако сейчас проблем со здоровьем у неё нет.

Многие фигуристы, которых тренировала Тарасова, получили золотые медали на чемпионатах мира и Европы, семь золотых олимпийских медалей в трёх дисциплинах из четырёх возможных.

Среди её учеников Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Илья Кулик, Оксана Грищук и Евгений Платов, Алексей Ягудин.

В июне прошлого года Mash распространил информацию о том, что Тарасовой несколько раз вызывали скорую помощь из-за приступов артериальной гипертензии и мерцательной аритмии.

Как сообщало ИА Регнум, хореограф и продюсер Илья Авербух опроверг эту информацию, заявив, что у Тарасовой всё в порядке. Аналогичное заявление сделала ассистент Тарасовой Аделина.