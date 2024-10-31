Лондон, 31 октября, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Американская компания Skydio, поставляющая беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на Украину, столкнулась с нехваткой деталей из КНР из-за санкций Пекина. Об этом 31 октября сообщила газета Financial Times (FT).

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«Американская корпорация, крупнейший производитель дронов в США, поставляющий их для украинских военных, столкнулась с кризисом в цепочке поставок после введения Пекином санкций, включая запрет китайским группам поставлять ей критически важные компоненты», — сказано в материале.

Как утверждает издание, санкции застали американскую компанию врасплох. Сейчас она срочно пытается найти альтернативных поставщиков.

Как передавало ИА Регнум, в июле Китай ввёл санкции против ряда военно-промышленных компаний США, продающих вооружение Китайскому Тайбэю. МИД КНР обвинил шесть американских корпораций в продаже оружия острову, факт которой, на взгляд Пекина, нарушает принцип «единого Китая» и положения трёх совместных китайско-американских коммюнике.

Ранее Пекин вводил аналогичные ограничения в апреле. Китайские власти заморозили движимое, недвижимое и другие виды имущества этих компаний в КНР и запретили выдавать визы высшему руководству подпавших под санкции организаций.