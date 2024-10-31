Москва, 31 октября, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Тезис о том, что цены растут из-за повышения ключевой ставки, является заблуждением. Об этом 31 октября заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Что касается устойчивого заблуждения, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию, это противоречит опыту многих стран и нас, и даже логике», — отметила глава ЦБ.

По её словам, были проанализированы 300 тыс. предприятий. Их расходы в среднем выросли до 5%. Набиуллина отметила, что гораздо больший рост наблюдается от инфляции, так как компании вынуждены переплачивать за материалы, сырьё и оборудование.

Двигателем цен в итоге является именно высокая инфляция, а не процентные расходы, пояснила она.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 21% и допустил дальнейшее её повышение на ближайшем заседании. Ставка была поднята на 2 процентных пункта. Нынешняя её величина — самая высокая в истории.

Набиуллина отметила, что ЦБ РФ может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре 2024 года. По её словам, Центробанк будет принимать решения, исходя из поступающих данных об экономической ситуации в стране. В том числе речь идёт о сведениях, которые касаются темпов роста кредитования и инфляционных ожиданий.

Директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с ИА Регнум пояснил, что Центробанк использует механизм повышения ключевой ставки, чтобы остановить кредитную подпитку инфляции. Он отметил, что сейчас важно не брать кредиты в качестве основного инструмента покупки. ЦБ необходимо, чтобы начал «рассасываться класс должников».