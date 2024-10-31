Донецк, 31 октября, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Украинская армия начала массово применять дроны-камикадзе Switchblade 600 американского производства, сообщили 31 октября «Известия».

U. S. Marine Corps

Такие выводы сделали российские бойцы, воюющие на донецком направлении. Новую модификацию беспилотника они опознали по обломкам.

Если раньше ВСУ массово применяли Switchblade 300, общая дальность которых составляет 10 км, то сейчас всё чаще встречаются Switchblade 600 с дальностью 40 км. Кроме того, такой дрон может барражировать в воздухе и общая дальность увеличивается до 80 км.

Особенностью Switchblade является конструкция с раскладными крыльями, благодаря которой его можно переносить в компактном пусковом контейнере. В переводе с английского Switchblade означает «выкидной нож». Эти дроны можно быстро привести в готовность.

Как отметили военные, украинская армия продолжает применять для поиска целей в тылу дроны-разведчики «Лелека» и «Фурия». Причём БПЛА часто используется для вскрытия позиций и дальнейшего наведения на них ракет.

Российские бойцы сбивают дроны-камикадзе, применяя тактический зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», эффективный против беспилотной авиации. На новых ЗРК установлены пятимиллиметровые экраны из бронестали вдоль корпуса и лёгкие экраны против дронов-камикадзе вокруг башни.

Как сообщало ИА Регнум, Switchblade 300 были разработаны в США компанией AeroVironment для борьбы с вражескими засадами во время войны в Афганистане. Дрон оборудован боеголовкой и предназначен для атаки живой силы, незащищённой техники и бронированных целей. Его длина составляет 610 мм, масса — 2,7 кг. Дрон непригоден для разведки из-за малой дальности полёта. В воздухе он может находиться 15 минут.

В сентябре 2022 года Пентагон сообщил о контракте с AeroVironment на производство Switchblade 600 для передачи их ВСУ. Эта версия дрона-камикадзе может находиться в воздухе 40 минут, аппарат весит 23 кг.