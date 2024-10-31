Москва, 31 октября, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Компания «Вкусвилл» заблокировала поставки от «Можайского кондитерского дома» (МКД) и убрала продукцию этого производителя с полок своих магазинах, она также недоступна для онлайн-заказа. Об этом 31 октября рассказали в пресс-службе ретейлера.

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

По словам представителя пресс-службы, ранее появившиеся в интернете сообщения о производстве МКД потрясли многих покупателей и сотрудников компании.

«Мы понимаем, что те кадры, которые расходятся по сети, совершенно неприемлемы для производства продуктов. Сейчас поставки от поставщика заблокированы, вся продукция снята с полок и недоступна к онлайн-заказу… Мы ждём результатов проверки», — привело слова представителя ретейлера «РИА Новости».

Он отметил, что, если по итогам проверки информация о нарушениях на производстве подтвердится, компания навсегда прекратит сотрудничество с МКД и связанными с производителем другими юридическими лицами.

«Мы работаем над исправлением нарушений вместе с нашими поставщиками, но точно не можем простить нечестное отношение к нам и нашим покупателям», — уточнили во «Вкусвилле».

В компании подчеркнули, что продукция названного производителя проходила регулярные проверки по контролю качества и с прошлого года было проведено 17 лабораторных исследований, показавших стабильное, без отклонений от нормы качество продукта. В августе поставщик также прошёл плановый аудит, и вопросов к санитарному состоянию его производства не было.

Вечером 29 октября в Telegram-каналах стали появляться сообщения о жалобах сотрудников МКД на антисанитарию на производстве. Производитель сотрудничает с ретейлерами «Перекрёсток» и «Вкусвилл», которым поставляет пирожные «Картошка» и банановые кексы соответственно. «Перекрёсток» приостановил продажи пирожного «Картошка» после появления кадров антисанитарии на производстве МКД.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября в ряде СМИ появились сообщения, что россияне начали массово жаловаться на отравление зефиром «Жизель», приобретённым в супермаркетах «Перекрёсток» и «Пятёрочка». Зефир производят на том же заводе в подмосковном Дмитрове, где делают зефир «Классический» из «ВкусВилла», которым 13 октября отравились несколько десятков россиян.

Роспотребнадзор устроил выездную проверку на заводе «Сокол». Были изъяты образцы сладостей, продававшихся в указанных супермаркетах. Также выяснилось, что специалисты ранее выявляли нарушения в зефире «Жизель». В продукции было превышено количество диоксида серы в четыре раза, из-за чего у потребителя могли возникнуть проблемы со здоровьем. Кроме того, на фабрике обнаружили 17 тонн продукции, промаркированной будущими датами.

Кондитерская фабрика «Сокол» назвала утверждения о том, что её продукция могла быть причиной массовых отравлений, ложью. Дирекция предприятия заявила о намерении судиться из-за подобных публикаций.