Вашингтон, 31 октября, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Американская полиция ведёт подготовку к угрозам насилия во время президентских выборов в США. Об этом 30 октября сообщило издание Politico со ссылкой на официальных лиц и экспертов.

Rebecca Blackwell/AP/TASS

«По мере приближения дня выборов главы полиции и шерифы по всей стране готовятся к насильственным угрозам в адрес сотрудников избирательных комиссий, беспорядкам на участках для голосования и запугиванию избирателей», — говорится в публикации.

Уточняется, что в беседе с изданием эксперты и официальные отметили, что угрозы, хулиганство и насилие превратились в обычную атмосферу во время американских президентских выборов.

Как сообщало ИА Регнум, действующий президент США Джо Байден 30 октября назвал «мусором» американцев, поддерживающих кандидата на должность главы государства от республиканцев Дональда Трампа. Он таким образом отреагировал на слова комика Тони Хинчклиффа, который на митинге республиканца в Нью-Йорке в шутку сравнил Пуэрто-Рико с «плавучим островом мусора».

Позднее в этот же день Байден попытался оправдаться за свои слова, заявив, что назвал этим словом «разжигающие ненависть» высказывания сторонника Трампа. Последний позднее счёл такое заявление действующего американского лидера ужасным, но призвал простить того, потому что нынешний глава Белого дома, по его словам, «не ведает, что говорит».

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Из результатов опроса Emerson College Polling ранее стало известно, что кандидатов в президенты США Трампа и Камалу Харрис поддерживают по 49% избирателей. Республиканца чаще поддерживают мужчины (55%), а демократического кандидата — женщины (54%). Опрос был проведён 23–24 октября, в нём приняли участие 1000 человек. Допустимая погрешность составляет 3%.