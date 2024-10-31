Москва, 31 октября, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Россия контактирует с властями Израиля и палестинским ХАМАС по вопросу освобождения заложников, включая российских граждан, попавших в плен в секторе Газа. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«У нас контакты по поводу освобождения заложников и российских граждан, которые остаются в числе заложников…» — сказал чиновник, слова которого приводит «РИА Новости».

Замглавы МИД уточнил, что для работы в указанном направлении привлечены российские посольства в Катаре и Израиле.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября появилась информация о приезде в Москву с визитом заместителя главы политбюро ХАМАС Мусы Абу Марзука. В российской столице он должен был провести ряд встреч. Марзук также посещал в Россию в июне для консультаций.

17 октября стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по одному из районов на юге сектора Газа, в результате чего погиб глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар. Палестинское движение признало гибель своего лидера. Временным руководителем политбюро ХАМАС стал глава представительства организации за рубежом Халед Машаль.

29 октября представитель палестинского движения Сами Абу Зухри заявил, что его организация готова к рассмотрению новых предложений по прекращению огня, но лишь в случае, если они предусматривают вывод израильских войск с территории сектора Газа. Он добавил, что ХАМАС уже провело ряд встреч, направленных на достижение консенсуса по условиям прекращения боевых действий.