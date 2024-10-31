Берлин, 31 октября, 2024, 06:45 — ИА Регнум. Снизить зарплаты работников на 10% ради сохранения рабочих мест предложил автоконцерн Volkswagen (VAG) в ходе переговоров с профсоюзом промышленников IG Metall. Об этом 30 октября сообщает агентство Reuters.

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Уточняется, что профсоюз выдвинул требование повысить зарплаты на 7% и восстановить коллективный договор, который автоконцерн планирует расторгнуть в конце года. Volkswagen заявил, что не в состоянии удовлетворить эти требования из-за исключительной экономической ситуации в автомобильной промышленности.

Как указал главный переговорщик Volkswagen Арне Майсвинкель, концерн «обеспокоен текущей тенденцией в автомобильной промышленности в Европе, а особенно в Германии как месте ведения бизнеса».

Руководство концерна полагает, что снижение зарплаты на 10% позволит Volkswagen AG сделать инвестиции ради сохранения конкурентоспособности и сохранения рабочих мест. При этом в компании отметили, что уровень зарплаты даже после снижения останется привлекательным для отрасли.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в нескольких городах Германии 29 октября начались предупредительные забастовки работников металлургической и электротехнической промышленности, в которых также участвуют сотрудники автоконцернов Volkswagen и BMW. Главное требование профсоюза — повышение заработной платы на 7% в связи с растущей инфляцией в стране. В демонстрациях принимают участие сотни рабочих.

28 октября работники Volkswagen, выступая против сокращения зарплат и планов по закрытию части предприятий, приостановили работу на один час. Гендиректор компании Оливер Блюме заявил, что зарплаты приходится сокращать из-за падения спроса на бренд в Европе и усиления конкуренции со стороны китайского конкурента.