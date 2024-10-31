Буэнос-Айрес, 31 октября, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Министра иностранных дел Аргентины Диану Мондино отправил в отставку президент страны Хавьер Милей после поддержки резолюции ООН, призывающей к отмене торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы. Об этом 30 октября сообщает Infocielo.

Иван Шилов ИА Регнум Хавьер Милей

Отмечается, что все сотрудники МИД пройдут проверку на соответствие принципам, продекларированным исполнительной властью. Как указали в офисе Милея, Аргентина переживает этап серьёзных изменений, который требует от дипломатов, чтобы в принятых ими решениях «отражались такие ценности, как свобода, суверенитет и уважение индивидуальных прав», характеризующие западные демократии.

«Аргентина будет защищать указанные принципы на всех международных площадках, в которых участвует, и исполнительная власть проверит кадровых сотрудников МИД, чтобы выявить продвигающих повестку, враждебную принципам свободы», — подчеркнули в офисе президента страны.

На место Мондино назначен посол Аргентины в США Херардо Вертейн.

Генеральная Ассамблея ООН 30 октября в 32-й раз приняла резолюцию, призывающую США отменить экономические, коммерческие и финансовые санкции в отношении Кубы. За документ проголосовали 187 стран, против высказались Израиль и США. Предполагалось, что Аргентина примкнёт к странам — противникам резолюции. Милей ещё до вступления в должность президента заявлял, что считает приоритетными партнёрами Аргентины либеральные демократии и страны Запада, особенно США и Израиль. После прихода к власти Милей не назначил послов на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро, при котором страна получила приглашение вступить в БРИКС, считает, что решение нынешней власти под руководством президента Милея не вступать в группу лишено смысла, учитывая значимость объединения.