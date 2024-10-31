Гавана, 31 октября, 2024, 05:42 — ИА Регнум. По меньшей мере восемь человек стали жертвами урагана «Оскар» на Кубе, ещё два человека пропали без вести. Об этом сообщила служба гражданской защиты страны.

Nasa.gov Ураган

Стихия обрушилась на островное государство 10 дней назад. На странице ведомства в социальной сети X отмечается, что также пострадали двое детей 6 и 12 лет.

Как сообщало ИА Регнум, ураган «Оскар» сформировался в Атлантическом океане 19 октября и начал движение на запад со скоростью 19 километров в час. Отмечалось, что скорость порывов ветра в зоне указанного циклона достигает около 36 метров в секунду.

В этот же день кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес объявил, что Куба готовится к удару «Оскара». Он отмечал, что власти приступили к напряжённой работе для защиты людей и экономических ресурсов от стихии.