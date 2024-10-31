Минск, 31 октября, 2024, 05:41 — ИА Регнум. Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Минского городского исполнительного комитета Ольга Чемоданова подала документы для регистрации инициативной группы по выдвижению своей кандидатуры на выборах президента Белоруссии. Об этом 30 октября сообщила Центральная избирательная комиссия республики.

ИА Регнум Точная дата седьмых президентских выборов в Белоруссии

«В ЦИК Беларуси представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Ольги Чемодановой кандидатом в Президенты Республики Беларусь», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦИК.

До этого в Центризбирком документы на регистрацию инициативной группы также подали Александр Хижняк и Олег Гайдукевич. Регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты продлится до 1 ноября включительно.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября в ЦИК были представлены документы о регистрации инициативной группы граждан, выдвигающих действующего главу государства Александра Лукашенко в качестве кандидата в президенты Белоруссии. Президентские выборы пройдут в Белоруссии 26 января 2025 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет следить за ходом избирательной кампании в Белоруссии. По его словам, хотя Россия и поддерживает кандидатуру Лукашенко, главное — это выбор братского белорусского народа.