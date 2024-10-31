Тель-Авив, Израиль, 31 октября, 2024, 04:13 — ИА Регнум. Израильские полицейские ликвидировали полевого командира палестинского движения ХАМАС Хассама Малаха, сообщили в пресс-службе полиции Израиля.

Иван Шилов ИА Регнум ХАМАС

Он находился в городе Тулькарме на Западном берегу реки Иордан. Израильские власти утверждают, что Малах возглавил деятельность группировки в этом населённом пункте после уничтожения Израилем двух его предшественников.

В пресс-службе уточнили, что полевой командир занимался планированием крупных операций, которые движение ХАМАС собиралось провести в ближайшем будущем.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по одному из районов на юге сектора Газа, в результате чего погиб глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар. Палестинское движение признало гибель своего лидера.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил уверенность в том, что гибель Синвара не приведёт к прекращению деятельности ХАМАС, а лишь усилит эту группировку и повысит мотивацию молодёжи во всей Палестине. 18 октября стало известно, что новым временным руководителем политбюро палестинского движения стал глава представительства организации за рубежом Халед Машаль.