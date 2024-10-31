Нью-Йорк, США, 31 октября, 2024, 03:34 — ИА Регнум. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пригласил посетить РФ британского постпреда Барбару Вудворд, которая назвала Россию «обедневшей». Об этом он заявил 30 октября на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

ИА REGNUM Россия

Российский дипломат подчеркнул, что визит Вудворд поможет ей своими глазами увидеть, насколько её слова не соответствуют реальности.

«Хочу пригласить постпреда Соединённого Королевства в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами. Только, боюсь, то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат», — отметил Небензя.

Британский постпред публично не ответила на приглашение российского коллеги.

28 октября политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов в беседе с ИА Регнум заявил, что экономика РФ в достаточной степени справляется с тем давлением, которое пытаются на неё оказать извне, о чём свидетельствует, в частности, рост ВВП России, наблюдающийся на фоне падения экономики ЕС. Он добавил, что в РФ наблюдается рост в сфере промышленного и обрабатывающего секторов, потому что экономические меры, предпринимаемые российским президентом Владимиром Путиным и правительством, стимулируют развитие промышленности.

В феврале американский журналист Такер Карлсон в ходе своего выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае отметил, что Москва в хорошем смысле этого слова «шокировала» его и что в США прежде были города, сравнимые с российской столицей, но теперь их уже нет.

4 июля американский журнал Newsweek признал, что Россия становится богаче, несмотря на давление на неё извне, а также несмотря на антироссийские санкции и рост военных расходов.