Вашингтон, 31 октября, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Актёр и бывший республиканский губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер поддержал кандидата в президенты Соединённых Штатов Америки от Демократической партии Камалу Харрис в предвыборной гонке. Об этом он написал 30 октября на своей странице в социальной сети X.

ИА Регнум Выборы в США

«Время на посту губернатора научило меня как любить, так и игнорировать политику… Сейчас мне не нравится ни одна из партий… Я всегда будут в первую очередь американцем, чем республиканцем. Именно поэтому я голосую за Камалу Харрис и (кандидата в вице-президенты США) Тима Уолца», — заявил Шварценеггер.

По словам актёра, он пришёл в ярость из-за слова кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, в связи с миграционным кризисом назвавшего Соединённые Штаты «мусорным баком для всего мира».

Экс-губернатор Калифорнии выразил мнение, что Трамп не уважает американцев, голосующих не за него, а за время первого срока на посту президента страны не смог достичь никаких значимых результатов, за исключением снижения налогов. Он добавил, что не считает политика-республиканца кандидатом, способным решить проблемы США.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября американская газета The Washington Post впервые за несколько десятков лет отказалась поддержать какого-либо из кандидатов в президенты США, в результате чего от подписки на цифровую версию WP отказалось более 200 тысяч человек (около 8% от всего платного тиража газеты). Позднее от поддержки кандидатов на пост главы Белого дома отказалась одна из крупнейших американских газет USA Today. При этом отмечалось, что местные редакторы смогут выступить с такой поддержкой на уровне штата или на местном уровне по своему усмотрению.

По мнению официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захарова, американские СМИ отказались поддержать кандидатов в президенты США, поскольку на обоих стоит печать «российский».

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Ранее из результатов опроса Emerson College Polling стало известно, что кандидатов в президенты США Трампа и Харрис поддерживают по 49% избирателей. При этом республиканца чаще поддерживают мужчины (55%), а демократа — женщины (54%). Опрос был проведён 23–24 октября, в нём приняли участие 1000 человек. Допустимая погрешность составляет 3%.