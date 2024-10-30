Остин, США, 31 октября, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Созданием жилого комплекса для своих 11 детей и их матерей занимается американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в штате Техас. Об этом 30 октября сообщила газета The New York Times (NYT).

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

По данным издания, миллиардер купил особняк и помог в приобретении соседней с ним виллы в городе Остине, где расположена штаб-квартира компании Tesla, принадлежащей Маску. Общая стоимость приобретённых построек составила около $35 млн.

Утверждается, что Маск рассказывал ближайшему окружению о своём желании поселить своих детей и двух из трёх их матерей в соседних домах. Бизнесмен хочет, чтобы его младшие дети чаще общались друг с другом, а ему будет проще планировать времяпровождение с детьми. Как сообщают местные жители, когда Маск бывает в Остине, он часто останавливается в третьем доме, расположенном в 10 минутах ходьбы от двух других особняков.

Издание отмечает, что Шивон Зилис,топ-менеджер принадлежащей миллиардеру нейротехнологической компании Neuralink и одна из матерей детей Маска, уже заселилась в особняк. Возможно, в Остин переедет и первая супруга Маска Жюстин Маск с пятью детьми бизнесмена.

Бывшая спутница Маска канадская певица Граймс (настоящее имя — Клер Элис Буше), которая является матерью троих детей бизнесмена, сейчас судится с ним за право на опеку над общими детьми. Заселится ли она в комплекс, пока неизвестно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что демографический коллапс в странах Евросоюза неизбежен. Такие выводы он сделал на основе данных о том, что в 2022 году в странах ЕС родилось 3,88 млн детей, и это рекордно низкий показатель для объединения. Американский бизнесмен поясняет, что если не принять меры по улучшению демографической ситуации, то с лица Земли могут исчезнуть многие страны.