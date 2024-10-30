Москва, 31 октября, 2024, 01:52 — ИА Регнум. Масштабный сбой в работе сервиса для размещения коротких видео TikTok зафиксирован пользователями в России. Соответствующие данные 31 октября содержатся в отчетах сервисов Downdetector и Сбой.рф.

Tiktok.com TikTok

Жалобы на проблемы в работе платформы начали поступать от пользователей около 00:00 мск. Больше всего обращений пришло от жителей Тверской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской области, Москвы и Подмосковья, а также Калининградской области.

Количество жалоб, по данным Downdetector, около 00:30 мск превысило 5,5 тысяч. По данным сервиса «Сбой.рф», к 00:25 мск поступило порядка 937 жалоб. Чаще всего пользователи жаловались на сбой в работе мобильного приложения. Кроме того, часть пользователей указали на общий сбой и на утрату доступа к личному кабинету.

Сервис при попытке входа выдает ошибку подключения к интернету и предлагает перезагрузить запрошенное видео. При попытке перелистнуть видео начинается загрузка контента, которая заканчивается выдачей ошибки.

Официальной информации от компании-владельца видеосервиса ByteDance не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 29 сентября у некоторых пользователей в России произошёл сбой в работе видеосервиса TikTok.

Таганский районный суд Москвы оштрафовал TikTok на 4 млн рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора. Tiktok Pte. LTD была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.7.10-4 (неисполнение владельцем социальной сети предписания Роскомнадзора) КоАП РФ.

В апреле Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила Роскомнадзору рассмотреть возможность блокировки TikTok в России. Блокировка платформы позволила бы российским соцсетям коротких видео, таким как «ВКонтакте Клипы», Yappi, «Дзен», нарастить аудиторию.

TikTok неоднократно привлекали к административной ответственности за неудаление запрещённого в России контента. Так, августе 2023 года суд в Москве оштрафовал TikTok на 2 млн рублей за публикацию четырёх видеороликов с демонстрацией нетрадиционных отношений.