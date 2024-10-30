Жители части Харькова остались без света после серии взрывов
Киев, 31 октября, 2024, 01:19 — ИА Регнум. Часть украинского города Харькова осталась без энергоснабжения после серии взрывов. Об этом 31 октября сообщает украинское издание «Общественное. Новости».
Подробности не приводятся. По данным издания «Страна. ua», взрывы прогремели в Салтовском районе города. Кроме того, о взрыве в городе сообщил в своём Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов. Он уточнил, что на место взрыва выехали сотрудники профильных служб.
Согласно информации официального онлайн-ресурса оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области на момент взрывов действовал режим воздушной тревоги.
В настоящий момент сигнал об опасности с воздуха звучит в Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. В указанных регионах зафиксировано появление беспилотников.
Ранее ИА Регнум сообщало, что здание Генерального штаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Киеве получило повреждения в результате взрыва.
28 октября мэр Харькова Игорь Тереховсообщил о серии взрывов в центре города. По его словам, на месте происшествия вспыхнул пожар, на тот момент в Харьковской области объявляли воздушную тревогу.