Киев, 31 октября, 2024, 01:19 — ИА Регнум. Часть украинского города Харькова осталась без энергоснабжения после серии взрывов. Об этом 31 октября сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Харьков

Подробности не приводятся. По данным издания «Страна. ua», взрывы прогремели в Салтовском районе города. Кроме того, о взрыве в городе сообщил в своём Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов. Он уточнил, что на место взрыва выехали сотрудники профильных служб.

Согласно информации официального онлайн-ресурса оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области на момент взрывов действовал режим воздушной тревоги.

В настоящий момент сигнал об опасности с воздуха звучит в Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. В указанных регионах зафиксировано появление беспилотников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что здание Генерального штаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Киеве получило повреждения в результате взрыва.

28 октября мэр Харькова Игорь Тереховсообщил о серии взрывов в центре города. По его словам, на месте происшествия вспыхнул пожар, на тот момент в Харьковской области объявляли воздушную тревогу.