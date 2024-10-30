Вашингтон, 31 октября, 2024, 01:08 — ИА Регнум. Иран может ответить на ракетную атаку Израиля в конце прошлой недели до выборов президента Соединённых Штатов Америки, которые состоятся 5 ноября. Об этом 30 октября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

ИА Регнум Израиль, атака на Иран

«Недавние нападения Израиля на Иран будут встречены «решительным и болезненным» ответом, который, вероятно, последует до президентских выборов в США», — говорится в материале.

При этом утверждается, что Иран таким образом якобы отходит от своих первоначальных заявлений о незначительном ущербе, причинённом в результате израильской атаки.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября Военно-воздушные силы ЦАХАЛ нанесли удары по объектам в Иране, в том числе по объектам иранской оборонной промышленности, в числе которых предприятия по производству беспилотников и базы запуска баллистических ракет. Удары наносились в ответ на массированную атаку Ирана 1 октября, и в них было задействовано свыше 100 самолётов, включая стелс-истребители F-35.

По информации The New York Times, в результате атаки уничтожены системы противовоздушной обороны, установленные для защиты нескольких объектов нефтегазовой отрасли Ирана, порт на юге страны, а также объекты на территории космического центра «Шахруд», который, как утверждается, находится под управлением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана и используется для создания твердотопливных ракетных двигателей, необходимых для производства баллистических ракет.

По данным источников портала Axios, руководство Израиля заранее предупредило Иран о предстоящем ударе и возможных целях. Иранские власти назвали действия ЦАХАЛ агрессией, а президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны ответить на израильскую атаку. 30 октября заместитель командующего КСИР генерал-майор Мохаммад Реза Нагди заявил, что Иран в ближайшие дни ответит «сокрушительными ударами».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ призывает стороны конфликта к сдержанности и выходу из спирали неконтролируемой эскалации. По словам постоянного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Василия Небензи, новый виток эскалации на Ближнем Востоке сознательно спровоцировали США, не попытавшиеся удержать стороны конфликта от нового обмена ударами и предоставившие израильской стороне развединформацию, необходимую для ударов по иранской территории.