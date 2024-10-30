Небензя: Запад пытается склонить Сеул к поставкам оружия Киеву
Нью-Йорк, США, 30 октября, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Страны Запада пытаются склонить власти Южной Кореи к решению поставлять оружие Украине. Такое заявление сделал 30 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
«Думаю, ни для кого не секрет, что западные подельники режима Зеленского уже более двух лет пытаются склонить руководство Республики Корея к более активному военно-техническому сотрудничеству с киевским режимом, побудить его поставлять ему крайне востребованные летальные вооружения», — отметил Небензя.
Дипломат указал, что страны Запада практически истощили собственные запасы вооружений, и поэтому им на руку поднявшийся «антипхеньянский» шум. Небензя выразил надежду на то, что у Южной Кореи хватит мудрости не поддаваться на уловки Запада.
Кроме того, российский представитель в ООН уточнил, что опросы общественного мнения в Республике Корея показали отрицательное отношение большинства населения к возможному вовлечению страны в конфликт на Украине.
Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя, Запад «в разыгранном спектакле» в СБ ООН пытается задним числом оправдать решение отправить войска НАТО на Украину для поддержки главы киевского режима Владимира Зеленского.
Небензя также подчеркнул, что у властей Украины никак не получается скрыть информацию о присутствии солдат и инструкторов НАТО на территории, подконтрольной ВСУ.
При этом дипломат подчеркнул, что все заявления, касающиеся якобы присутствия военных КНДР в России, носят голословный характер и направлены на отвлечение внимания от существующих проблем, представляющих угрозу международному миру и безопасности.
23 октября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаровазаявила, что утверждения о якобы отправке военных из КНДР в Россию являются «вбросами и шумихой». Она также подчеркнула, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна в военной сфере не нарушает международного права и не наносит никакого ущерба. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков назвал подобные заявления о военных из КНДР «информационной уткой». Он напомнил, что как отмечал президент России Владимир Путин, в использовании войск КНДР в зоне спецоперации нет никакой необходимости.