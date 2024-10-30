Нью-Йорк, США, 30 октября, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Страны Запада пытаются склонить власти Южной Кореи к решению поставлять оружие Украине. Такое заявление сделал 30 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Russiaun.ru Василий Небензя

«Думаю, ни для кого не секрет, что западные подельники режима Зеленского уже более двух лет пытаются склонить руководство Республики Корея к более активному военно-техническому сотрудничеству с киевским режимом, побудить его поставлять ему крайне востребованные летальные вооружения», — отметил Небензя.

Дипломат указал, что страны Запада практически истощили собственные запасы вооружений, и поэтому им на руку поднявшийся «антипхеньянский» шум. Небензя выразил надежду на то, что у Южной Кореи хватит мудрости не поддаваться на уловки Запада.

Кроме того, российский представитель в ООН уточнил, что опросы общественного мнения в Республике Корея показали отрицательное отношение большинства населения к возможному вовлечению страны в конфликт на Украине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя, Запад «в разыгранном спектакле» в СБ ООН пытается задним числом оправдать решение отправить войска НАТО на Украину для поддержки главы киевского режима Владимира Зеленского.

Небензя также подчеркнул, что у властей Украины никак не получается скрыть информацию о присутствии солдат и инструкторов НАТО на территории, подконтрольной ВСУ.

При этом дипломат подчеркнул, что все заявления, касающиеся якобы присутствия военных КНДР в России, носят голословный характер и направлены на отвлечение внимания от существующих проблем, представляющих угрозу международному миру и безопасности.

23 октября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаровазаявила, что утверждения о якобы отправке военных из КНДР в Россию являются «вбросами и шумихой». Она также подчеркнула, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна в военной сфере не нарушает международного права и не наносит никакого ущерба. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков назвал подобные заявления о военных из КНДР «информационной уткой». Он напомнил, что как отмечал президент России Владимир Путин, в использовании войск КНДР в зоне спецоперации нет никакой необходимости.