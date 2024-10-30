Курск, 30 октября, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны вечером 30 октября уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской и Белгородской областей. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что в период с 21:00 до 22:30 по местному времени (совпадает с мск) две воздушные цели обезврежены в небе над Курской областью. Ещё по одному БПЛА уничтожено в Белгородской области и над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Как передавало ИА Регнум, ранее Министерство обороны сообщало, что в течение ночи 30 октября силы ПВО уничтожили 23 беспилотника украинских войск над территорией шести российских регионов. Семь БПЛА обезврежено в Ростовской области, пять — в Курской, четыре — над Смоленской, по три — над Орловской и Брянской областями, один — над Белгородской областью.